Самый большой в мире ягодный торт приготовили в Сочи к 8 Марта

Самый большой в мире натуральный ягодный торт приготовили в Сочи в честь Международного женского дня. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Telegram

Уточняется, что вес кондитерского изделия составил 623 килограмма. Торт готовили на протяжении двух дней два десятка кондитеров. Их достижение занесли в реестр рекордов.

— Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов, — приводит слова генерального директора сети кондитерских «Ваниль» Сусанны Эксузян агентство.

Утром этого дня на площади у Южного мола прошел женский забег. Маршрут проходил по Приморской набережной. Перед стартом для всех желающих провели разминку профессиональные спортсмены. Сразу по окончании забега гости мероприятия стали участниками регистрации рекорда России на самый большой торт.

После фиксации размеров и взвешивания изделие сможет попробовать любой желающий.

Самый большой джин-тоник в мире приготовили недавно в России. Для этого были использованы более 600 литров джина и почти полторы тысячи литров тоника. Таким образом, объем алкогольного коктейля составил две тысячи литров или 10 тысяч порций.