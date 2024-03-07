Нонне Гришаевой вызвали скорую из-за судорог

Известной актрисе Нонне Гришаевой экстренно потребовалась помощь врачей скорой помощи. Ей стало плохо у себя дома в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, у 52-летней звезды сегодня, 7 марта, начались судороги. Ее свекор вызвал скорую помощь.

Медики оказали Гришаевой помощь на месте — артистка категорически отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что за помощью к врачам была вынуждена обратиться телеведущая Лариса Гузеева. После обследования выяснилось, что у нее — закрытый перелом ноги.

Гузеева призналась, что недавно упала, после падения испытывала болевые ощущения. Вместе с тем, к медикам не обращалась до тех пор, пока боль не стала слишком сильной.