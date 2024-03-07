Друг на час и автор имени ребенка: эти и другие самые необычные услуги в Москве

Издание «Комсомольская правда» рассказало о том, какие необычные услуги предлагают в Москве. Среди них – «жених/невеста напрокат».

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Так, с помощью специалистов можно создать иллюзию, что личная жизнь удачно сложилась.

«Женщинам в офис доставят букет от тайного поклонника, будут присылать романтические сообщения на телефон, встречать с работы с цветами, к подъезду подгонят машину класса люкс, организуют ужин при свечах, сопроводят на корпоратив и даже сделают селфи для соцсетей», - говорится в публикации.

Цена услуги - от 10 тысяч рублей.

Также редакция нашла услугу под названием «подбор имени для ребенка». Консультант обещает подобрать имя, чтобы оно было созвучно с фамилией и не имело обидных прозвищ. Стоимость услуги составляет четверть миллиона рублей, отмечается в статье.

Кроме того, авторы материала обнаружили в интернете такие услуги, как «друг на час», «собеседник на час», «собутыльник на час». Отмечается, что за тот самый час придется заплатить от 400 до 5000 рублей (есть онлайн-формат и возможность встретиться лично).

Еще одна необычная услуга – голосовые «мяу».