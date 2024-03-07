Участники основанного Путиным фестиваля получали угрозы с Украины

В Сочи участникам основанного президентом РФ Владимиром Путиным Всемирного фестиваля молодежи поступали звонки с угрозами. Выяснилось, что звонили с Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что это атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО», — передает ТАСС слова Кириенко.

Он отметил, что ни одну делегацию на фестивале не удалось остановить, хотя со стороны Киева для этого предпринимались угрозы и шантаж. В частности, участникам угрожали терактом и последствиями.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул встретилась на фестивале молодежи с Путиным. После этого прокуратура Молдавии начала готовить материалы для возбуждения уголовного дела против нее. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил, что прокуроры почти завершили сбор доказательств против Гуцул, вскоре дело буде передано в суд.