Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценивает большинство граждан

Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценивает большинство граждан
Проведение Всемирного фестиваля молодежи положительно оценило подавляющее большинство россиян, негативное отношение высказало крайне малое число людей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля.
"От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно - всего 2%, по одному проценту", - сказал Кириенко, уточнив, что среди тех, кто "что-то слышал о фестивале", знает о его проведении, 91% дали положительную оценку.