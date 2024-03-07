Московская оттепель придет в Южную Сибирь

Мощное потепление, в центре которого оказалась столица, из европейской России уходит в Южную Сибирь, сообщили в центре погоды "Фобос".

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Отмечается, что уже сегодня огромная территория от Байкала и до Саян окажется в зоне оттепели. В Красноярске термометры покажут +3 градуса. Затем там станет немного прохладнее, но к воскресенью-понедельнику опять резко потеплеет.

В Европейской России, напротив, температурные показатели понижаются, и в течение дня плюс удержится на юге, а также на западе страны.

Причиной похолодания синоптики называют усиление скандинавского антициклона, который на этой неделе начал распространяться на юг и уже охватил почти весь запад Русской равнины. В результате тёплые атлантические циклоны вынуждены огибать очаг высокого давления по северной периферии и один за другим вливаются в систему обширного вихря, раскрутившегося над Сибирью. А он, в свою очередь формирует над регионом мощные южные потоки воздуха.

И такая ситуация прогнозируется по меньшей мере до конца недели. Азиатская часть останется во власти циклона, и на юге региона будет очень тепло. На Русской же равнине воздух будет понемногу прогреваться под солнцем, но существенного повышения температуры не предвидится.

В Москве дневные температуры будут держатся около ноля градусов, а ночи останутся морозными с температурой воздуха до минус десяти градусов.