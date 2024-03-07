В России стали чаще покупать проигрыватели пластинок, CD и кассеты

В России зафиксировано увеличение продаж музыкальной техники в 2023 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на продавцов таких гаджетов и экспертов.

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Отмечается, что спрос на винил-вертушки в среднем возрос в 1,6 раза. На некоторых площадках спрос на CD-плееры вырос в 12 раз. Кроме того, специалисты указали на увеличение интереса россиян к аудиокассетам и даже видеомагнитофонам VHS.

По словам участников рынка, рост интереса обусловлен стремлением покупателей получить новый эмоциональный и тактильный опыт, насладиться процессом прослушивания, просмотра и коллекционирования. Подчеркивается, что проигрыватели виниловых пластинок также относят к необычным подаркам.

В компании «Авито» отмечают, что на динамике сказывается тренд на коллекционирование винила. Там же подчеркивают, что коллекционеры и поклонники аналоговой музыки охотятся за редкими и обладающими статусом культовых музыкальными записями на пластинках и аудиокассетах. Сейчас на платформе размещено почти 300 тыс. объявлений о продаже пластинок, добавили в фирме.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса Яндекс Маркета и компании Gfk Rus, большинство россиян (67%) покупали что-либо в интернет-магазинах в 2023 году.