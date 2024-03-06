Медсестру столичной больницы уволили за нарушение этики

В московской детской городской больнице №9 имени Сперанского уволили медсестру, которая снимала видео, нарушающие этические нормы. На кадрах работница медучреждения пародировала поведение детей и обсуждала их родителей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы.

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В ведомстве заявили, что подобное поведение является недопустимым. Медсестра также обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. В медицинской организации проводится проверка.

Ранее терапевта столичной больницы обвинили в дискредитации российской армии. На неподобающее поведение врача пожаловалась пациентка, пришедшая на прием с детьми. Сама терапевт обвинения отрицает.