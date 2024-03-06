Мизулиной на ВМФ подарили сноуборд с изображением Путина

Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», рассказала в своем Telegram-канале, что на Всемирном фестивале молодежи ей подарили сноуборд с изображением президента России Владимира Путина.

© телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

«Посетила площадку «Уличной классики», где забрала подарок из Тюмени — сноуборд с изображением президента России», — отметила Мизулина.

Глава ЛБИ пояснила, что в парке попробовала встать на скейтборд. Она добавила, что теперь у нее появилась «задача на весну».

В следующей публикации Мизулина уточнила, что скейтборд и сноуборд являются различными видами спортинвентаря. Она заметила, что подаренный ей «сноуборд сувенирный, он не [предназначен] для катания».