Голикова назвала лучший возраст для рождения первого ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что лучший возраст для того, чтобы завести своего первого ребенка составляет до 24 лет для женщины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала во время просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи. При этом Голикова уточнила, что средний возраст рождения первого ребенка в России — 26 лет.

«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст <...> до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушел в 31 год», — заявила она.

Ранее Голикова заявила, что население Подмосковья увеличилось на один миллион.