Россиянин выиграл миллион рублей в лотерею и не пришел за ним

Житель Мурманской области не пришел за выигранным в лотерею миллионом рублей, его ищут с Нового года. Об этом пишет KP.RU.

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По ее данным, россиянин победил в новогодней лотерее «Мечталлион», но до сих пор не явился за выигрышем. По правилам, у него есть лишь семь месяцев с момента объявления итогов розыгрыша, то есть до 31 июля 2024 года, уточнили изданию организаторы лотереи.

Если выигрыш так и останется не востребован, оператор лотерей перечислит его в бюджет России в течение 3,5 лет с момента проведения тиража.

В январе стало известно, что житель Тюмени, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русского лото», получил выигрыш и якобы сразу уехал из страны. Однако позднее россиянин опроверг свой отъезд и заявил, что планирует разделить выигрыш с женой и детьми.