Новости – дело семейное: две трети россиян любят обсуждать картину дня с своими родными

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co в Год семьи спросили интернет-пользователей, обсуждают ли они со своими родными информационные поводы и находят ли поддержку в своих взглядах на них.

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Большинство россиян любят обсудить новости с семьей. 52% делятся мнением с супругами, 8% – с детьми, 6% – с родителями. Но треть (34%) опрошенных заявили, что не обсуждают картину дня с родственниками.

Из тех, кто общается с семьёй на тему информационной повестки, абсолютное большинство делают это в личной беседе – 92%. Только 5% разговаривают по телефону, 2% – в семейном чате, 1% – в личной переписке.

Основная причина (39%), по которой пользователи не обсуждают новости с семьей – нежелание спорить, если их мнения будут отличаться. Треть (33%) считают, что с родными нужно отдыхать, а новостей хватает на работе. 14% интереснее говорить об этом с друзьями и ещё 14% не любят обсуждать инфоповоды вообще ни с кем.

Более трети (38%) респондентов признают, что у членов их семей как одинаковые, так и разные любимые источники информации. У четверти (25%) – в основном, одинаковые, у 23% – разные. 14% не интересуются, какие источники читают их родные.

При этом большинство (61%) отметили, что в их семьях не возникает споров по обсуждению новостей. У 16% есть разногласия с детьми, у стольких же (16%) – с супругами, у 7% – с родителями.

Несмотря на возможные споры, более двух третей (69%) считают важным делиться последними новостями с родственниками. Из них 34% пересказывают информационные сообщения своими словами, 18% кидают интересные ссылки, 17% всегда интересуются мнением родных по происходящим событиям. А 31% опрошенных заявили, что им не важно, что думает их семья о новостной картине дня.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 февраля 2024 года, охват составил 330 236 интернет-пользователей, среди которых 60% мужчин и 40% женщин.