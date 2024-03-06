В Ярославле появился музей СВО

На базе ярославского регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" открылся музей специальной военной операции.

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По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, идею о создании такого музея предложили бойцы СВО. Они же, а вместе с ними волонтеры, родственники героев, общественные организации и силовые структуры приняли участие в формировании экспозиции. Многие предметы были доставлены с полей спецоперации.

Стенды рассказывают о предпосылках начала СВО, об истории Крыма и Донбасса. В музее представлены образцы полевой формы участников спецоперации, элементы защиты, шевроны, перевязочные пакеты, аптечки, маскировочные сети, гильзы, трофейное оружие, в том числе кейсы систем "Джавелин", муляжи БПЛА, макеты гранатометов и других видов оружия. Отдельные стенды посвящены государственным наградам и личным вещам погибших героев, а также поддержке бойцов жителями и организациями региона.

"Мы сделали первый шаг и рассчитываем, что в дальнейшем музейная экспозиция будет развиваться. Это новая яркая точка притяжения, куда сможет приходить наше подрастающее поколение, а также ветераны боевых действий, семьи военнослужащих, в том числе тех, кто не вернулся домой", - заявил глава области, подчеркнув, что в музее должны побывать ребята из всех, даже из самых отдаленных районов области, посетить уроки мужества и пообщаться с непосредственными участниками событий.

Создатели музея отмечают, что он интересен для разных категорий посетителей, в том числе для самых юных. Здесь много разнообразных интерактивов, есть полезная информация о службе и поддержке участников СВО. Кроме того, музей станет площадкой для тематических мероприятий.

"Обязательно приходите сюда - с детьми, близкими, друзьями. Сегодня это часть жизни каждого из нас", - заключил губернатор.

Адрес музея: Ярославль, улица Революционная, 20. Время работы: в будни - с 10:00 до 17:00, в субботу - с 10;00 до 16:00. Для посещения необходима предварительная запись по телефону (4852) 73-05-44.