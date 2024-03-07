Российский актер умер в 40 лет после борьбы с онкологией

Актер театра и кино Илья Устюжанинов ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Камерная сцена», где он служил.

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— По традиции с актерами прощаются аплодисментами, давайте проводим актера Илью Устюжанинова в последний путь именно так. Светлая тебе память, Илья, — говорится в сообщении.

Причиной смерти стала онкология. Долгое время артист боролся с лимфомой — тяжелым заболеванием лимфатической системы. В среду, 6 марта, в театре простились с Устюжаниновым. У него остались жена и маленькая дочка.

Илья Устюжанинов окончил РАТИ-ГИТИС, а с 2016 года служил в театре «Камерная сцена» в Лобне. За свою жизнь он успел принять участие в постановках Ревизор», «Снежная Королева», «По щучьему велению», «Приключения Буратино» и многих других. В 2023 году он появился на экранах, снявшись в сериале «Операция «Престол».