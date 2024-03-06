Володин поздравил Терешкову с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Комиссии по вопросам депутатской этики, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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«Вы на протяжении многих лет вносите значимый вклад в развитие нашей страны, делаете все, чтобы Россия становилась сильнее», — отметил председатель палаты, обращаясь к Терешковой.

Также Володин пожелал ей крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего и поблагодарил за активную гражданскую позицию, открытость, неравнодушие и искреннее отношение к людям.