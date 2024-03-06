Россиян предупредили о популярной схеме обмана с «новым налогом»

Новую схему обмана изобрели мошенники для россиян, которые опасаются «переплатить лишние налоги». Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».

Он рассказал схему действия аферистов: они от имени крупного банка рассылают россиянам по электронной почте предупреждения о том, что со счетов вскоре спишут новый налог на несколько тысяч рублей. В тексте указано, что если в срочном порядке не зайти в личный кабинет банка и не подписать заявление об отказе от платежа, то ежемесячно со счета будут списываться огромные суммы.

В то же время мошенники предлагают перейти по ссылке из письма, чтобы избежать ненужных трат. Там жертву ждет поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и другие данные для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога».

«Дальше все просто: обманщики видят этот номер, вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к личному кабинету. Ну а затем полный простор для "обезжиривания" жертвы — переводы, кредиты и так далее», — пояснил юрист.

Он добавил, что во избежание жертвы нужно помнить: любые налоговые вопросы можно решить только в личном кабинете налогоплательщика, на сайте налоговой и в ФНС.