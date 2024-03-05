ООН: Эль-Ниньо приведет к температурам выше нормы

Эль-Ниньо продолжит в ближайшие месяцы оказывать влияние на климат и приведет в период с марта по май к температурам выше нормы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН.

В пресс-службе напомнили, что феномен возникает раз в несколько лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Специалисты добавили, что он является естественной климатической моделью, связанной с потеплением поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

В ВМО пояснили, что Эль-Ниньо 2023-2024 годов «вошел в пятерку самых сильных за всю историю наблюдений».

Генсек ВМО Селесте Сауло пояснила, что температура поверхности моря в январе 2024 года была самой высокой за всю историю наблюдений за январь. Она уточнила, что это вызвало тревогу у специалистов.

В период с марта по май «температуры прогнозируются почти на всех участках суши выше нормы», отметили метеорологи. Они добавили, что вероятность такого развития событий составляет 60%.