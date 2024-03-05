Путину из толпы передали файл с бумагами от участника СВО

В Ставропольском крае президенту России Владимиру Путину из толпы передали файл с бумагами от участника спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

В перерыве между рабочими встречами глава государства вышел поприветствовать местных жителей. Окружившие его россияне пожелали ему долгих лет жизни.

Также из толпы один из граждан передал президенту файл с бумагами от участника специальной военной операции. Президент пообещал позже с ними ознакомиться.

Ранее Путину показали прототип нового российского робота, собирающего томаты. На опубликованных кадрах видно, как в ходе осмотра тепличного комплекса «Солнечный дар» Путину демонстрируют отечественную разработку.