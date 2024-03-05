Путина расцеловали

Жители Ставропольского края расцеловали президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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На кадрах слышно, как глава государства общается с россиянами, которые желают ему здоровья и благодарят его. Одна из присутствовавших в конце видео попросила Путина поцеловать его, на что он дал свое согласие.

«Я вас люблю очень», — выкрикнул мужчина из толпы в адрес президента.

5 марта Путин прибыл Ставропольский край, где он планирует заниматься вопросами развития сельского хозяйства. Президент уже побывал в тепличном комплексе «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск, где познакомился с работой предприятия, выращивающего помидоры и огурцы, и пообщался с сотрудниками за обедом.