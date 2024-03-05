Клуб Mutabor поменял название после вечеринки Ивлеевой

Московский клуб Mutabor переименовали спустя 2,5 месяца после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщили в администрации клуба, напомнив, что клуб был открыт пять лет назад.

«По ночному небу пробежали блики инсталляций, завибрировали застрявшие во времени индустриальные катакомбы на Дубровке, блеснул нефтью черный бассейн и зажглись цепочки огней в саду. Так появился Mutabor», — вспоминают в канале.

С 5 марта заведение будет называться ARMA.

«Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти! Последнее превращение происходит на наших глазах», — написали организаторы, добавив, что клуб предстанет «в самом возвышенном образе».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала оправдания участников вечеринки Ивлеевой.