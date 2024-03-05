23 марта в Санкт-Петербурге, в «Космонавт», пройдет сольный концерт певицы Юли Паршуты

Яркий и узнаваемый стиль Юли - инди-поп/рок с глубокими текстами, которые влюбляют в себя с первого аккорда.

© пресс-служба клуба "Космонавт"

В этот раз концерт Юли Паршуты пройдет в формате музыкального арт-спектакля. Концептуальное сочетание светового и проекционного шоу создаст новые декорации для хитов и премьер. Это живое полотно, меняющее формы и смыслы, в каждом движении визуализирующее глубину музыки и чувств.

Нежность и сексуальность. Трогательность и природная страсть. Два часа погружения в атмосферу любви, чувственности и влекущего за собой, удивительного голоса Юли Паршуты. Каждый зритель проживет огромный диапазон эмоций вместе с артисткой.

Билеты и дополнительная информация по ссылке.