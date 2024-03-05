Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 5,6%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на девятой неделе 2024 года увеличилась на 5,6% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано около 810 тыс. случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 52 регионах страны. Среди всех случаев 16,6% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны - 83,4%.