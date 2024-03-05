Опрос показал, какие подарки хотят получить женщины на 8 Марта

Чуть более трети женщин (34%) выразили желание получить на 8 Марта практичный подарок. Речь идет о презенте, который можно будет использовать в повседневной жизни, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса компании «Сервизория».

21% россиянок хотели бы получить подарок-сюрприз. Не против получения стандартного подарка – цветов, сладостей, косметических наборов – выступили 15% опрошенных женщин.

Другие 15% хотят, чтобы им подарили оригинальный подарок, который не похож на традиционные. Доля тех, кто не хочет получить никакого презента, составила 12%.

40% россиян готовы выделить на подарок не более 2 тысяч рублей, 23% — до 1 тысячи рублей. О готовности приобрести подарок за 5 тысяч рублей сообщили 15% респондентов. Для 11% предельная сумма - 3 тысячи рублей, для 10% — 5 тысяч рублей. Доля тех, кто не закладывает на подарок конкретную сумму, составила 1%.