Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» продолжаются выступления артистов проекта «Музыка в метро». Об этом во вторник, 5 марта, напомнил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Концерты состоятся 5, 6 и 8 марта в 18:00 в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ.

— Артисты шестого сезона проекта «Музыка в метро» выступают не только на площадках московского транспорта, но и на общегородских и федеральных мероприятиях. Гости выставки «Россия» благодаря этим концертам знакомятся с творчеством участников нашего проекта, а исполнители находят новых слушателей, — отметил заммэра.

По его словам, 5 марта пройдет выступление Дмитрия Арещенкова на жестовом языке. Недавно на одной из площадок «Музыки в метро» музыкант вместе с певицей Полиной Гагариной исполнил песню «Нагадай».

6 марта состоится концерт кавер-хора из Балашихи «Припевочки», а в Международный женский день, 8 марта, певица Николь Короли исполнит всем известные российские хиты, передает официальный сайт мэра Москвы.