В России заболеваемость ковидом увеличилась на 2,1% за неделю
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 2,1%, а количество госпитализаций выросло на 17,9%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах РФ, заболеваемости - в 53 регионах страны.
По данным штаба, за неделю выздоровел 26 961 человек, зараженный ковидом, что на 0,1% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 70 человек умерли.