В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

В России в среду, 6 марта, пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Там уточнили, что по всей стране прозвучит сигнал «Внимание всем!». Жители услышат его через громкоговорители и сирены, также для этого будут прерваны эфиры теле- и радиоканалов.

«Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — сообщили в ведомстве.