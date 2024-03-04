Большинство россиян собралось прийти на выборы президента

Большинство россиян собираются прийти на выборы президента России. Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало марта составляет 80 процентов, о чем Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 2-3 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

70 процентов респондентов ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, еще 10 процентов — что скорее всего примут.

Отвечая на вопрос, за кого респонденты отдали бы свой голос, большинство из них выбрали кандидата Владимира Путина (75 процентов голосов). 6 процентов опрошенных отдали бы свой голос на Владислава Даванкова, выдвинувшегося от партии «Новые люди». Еще 4 процентов — за Николая Харитонова (КПРФ) и 3 процента — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).

Уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 89 процентов.

Ранее в Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней.