Участник СВО стал первым кандидатом на пост мэра российского города

Военнослужащий, принявший участие в специальной военной операции (СВО), Александр Трушакин стал первым кандидатом на пост мэра Новосибирска. Об этом говорится на сайте совета депутатов Новосибирска.

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Конкурс по отбору кандидатов на должность главы российского города пройдет 4 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть официально сложил полномочия. Чиновник подал в отставку по собственному желанию.