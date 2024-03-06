Профессии дворников и сантехников хотят сделать престижными

В вузах и колледжах нужно выделять больше бюджетных мест по специальностям, связанным со сферой жилищно-коммунального хозяйства, а студентам назначать дополнительные стипендии. Занятым в ЖКХ мигрантам следует запретить менять сферу деятельности. Такие предложения направили в Правительство участники круглого стола на тему кадрового дефицита в ЖКХ, который прошёл в Госдуме. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что нужны комплексные меры, чтобы поднимать сферу ЖКХ и привлекать кадры. Об этом она рассказала Авторадио:

«В первую очередь, это все равно материальные стимулы, потому что зарплаты работников ЖКХ ниже, чем в среднем по региону процентов на 30-40. И, конечно, нужно зарплаты приводить в соответствие. Кроме того, всю жизнь у нас существенным стимулом для работы дворников и прочих таких профессий было предоставление служебного жилья с последующей возможностью их приватизации. Здесь тоже нам надо идти по этому пути. И, кроме того, нужна специальная целая программа по реабилитации профессии, по рассказам о героях в этой профессии».

Эксперт подчеркивает, что особое внимание нужно уделить подготовке кадров для сферы ЖКХ:

«У нас, например, недавно были приняты федеральные государственные образовательные стандарты на подготовку кадров на управление многоквартирными домами. Самое такое у нас, наверное, провальное направление. Потому что тепло-, водоснабжение там еще более-менее, здесь - совсем плохо. Но при этом там нет абсолютно бюджетных средств. А тратить собственные деньги на то, чтобы потом получать низкую зарплату, непонятно где трудоустроившись, тоже мало кто готов. То есть тут нужны целевые цифры приема, которые регионы будут делать и обеспечивать бюджетные места».

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, основные проблемы сферы - острый дефицит кадров, и их низкая квалификация, слабая мотивация и низкая производительность труда.