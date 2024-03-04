Россия потеряет хвойные леса из-за глобальной проблемы

«Леса будут терять хвойный компонент, место которых займут виды, которые сейчас распространены только южнее российских границ. Мы сейчас в своих исследованиях выясняем какие. Уже точно, в наших лесах пропишутся магнолия Зибольда, несколько видов дубов в дополнение к нашему монгольскому дубу. С хвойными ситуация хорошо предсказуемая — условия для них ухудшатся, но у нас, скорее всего, появятся условия для промышленных плантаций сосны густоцветковой, которая ныне занесена в Красную книгу», — поделился информацией специалист.