Всероссийский тренировочный ЕГЭ пройдет 5 марта

«Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом досрочного ЕГЭ пройдет 5 марта в 86 регионах России и образовательных организациях за рубежом. В ходе тренировки будет протестирована работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ, а специалисты пунктов проведения экзаменов (ППЭ) проверят работу оборудования, используемого для получения экзаменационных материалов, печати и сканирования экзаменационных работ в штабе и аудиториях ППЭ. Поучаствовать в тренировке смогут и выпускники, которым будет предложено выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике», – говорится в сообщении.