Всероссийский тренировочный ЕГЭ пройдет 5 марта
Тренировочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет 5 марта, выпускники напишут работы по биологии, английскому языку или информатике, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
«Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом досрочного ЕГЭ пройдет 5 марта в 86 регионах России и образовательных организациях за рубежом. В ходе тренировки будет протестирована работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ, а специалисты пунктов проведения экзаменов (ППЭ) проверят работу оборудования, используемого для получения экзаменационных материалов, печати и сканирования экзаменационных работ в штабе и аудиториях ППЭ. Поучаствовать в тренировке смогут и выпускники, которым будет предложено выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике», – говорится в сообщении.
Участие в тренировке примут около 32 тыс. специалистов и более 33 тыс. школьников.
Досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля.