Мурашко увидел необходимость изменений в коммуникации между врачом и пациентом

«Заходим в реанимацию, видим, что несколько мужчин гордятся тем, что никогда раньше не обращались к врачу. Хотя и у того и у другого, с кем общались, заболевания уже существовали. И если бы они своевременно профилактически обратились, прошли бы диспансеризацию, однозначно можно было бы этой ситуации избежать», — сказал министр, указав на необходимость укрепления доверия между врачами и их подопечными.