Возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года

Это позволит молодежи избежать влияния из вне в вопросах — употреблять или нет алкоголь, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев . Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Как пояснил депутат, в медицине есть понятие «психологический возраст созревания личности», когда человек начинает принимать решения осознанно, а не под давлением рекламы, маркетинга, мнения сверстников и так далее, и это, как раз, 21 год. Именно по этому возраст продажи алкоголя в России следует поднять с 18 лет до 21 года, считает Хамзаев.