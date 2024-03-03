Дачникам предложили выделить отдельную очередь в МФЦ

В преддверии дачного сезона было бы правильно открывать отдельное «единое» окно и очередь для садоводов в многофункциональных центрах «Мои документы», рассказал «Парламентской газете» член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.