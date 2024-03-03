Дачникам предложили выделить отдельную очередь в МФЦ
В преддверии дачного сезона было бы правильно открывать отдельное «единое» окно и очередь для садоводов в многофункциональных центрах «Мои документы», рассказал «Парламентской газете» член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«За зиму у дачников накапливается большое количество вопросов, платежей и проблем, и в МФЦ начинается настоящий ажиотаж», — отметил депутат.
Поэтому, по его словам, важно решать вопросы оперативно.
«В преддверии дачного сезона было бы целесообразно вводить в МФЦ отдельное «окно» и очередь для садоводов», — считает депутат.
Через многофункциональный центр дачники могут, например, зарегистрировать право на дачный участок, садовый дом или гараж, оформить дом как жилое помещение и прописаться в нем, присвоить дому адрес, оформить куплю-продажу земли.