Режиссер Леонид Круглов рассказал, что защищался от белых медведей дронами

Опухает: костромичи массово страдают от колечек на пальчиках
Спасатели освободили костромичей от оков на пальце, узнал KOSTROMA.TODAY. Как сообщает МКУ “Центр гражданской защиты Костромы”, за выходные произошло сразу два случая, когда костромичам потребовалась помощь — они не смогли снять кольцо с пальца. Первый пострадавший обратился в субботу, а второй — сегодня, в воскресенье. Известно, что у обоих костромичей начали стремительно разбухать пальцы.
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