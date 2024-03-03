Священник назвал «странные» даты в календаре

В календаре есть «странные» даты, такие как 29 февраля, которые появляются раз в четыре года. Многие считают этот день сложным и мистическим. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря Владимир.

«В нашем календаре есть „странные“ дни — вот 29 февраля — один из них», — передает слова протоиерея Владимира «Аргументы недели».

Он добавил, что в православии этот день отмечают как память преподобного Касьяна и считают день сложным и мистическим.