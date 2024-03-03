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В Финляндии заявили о желании местных жителей переехать в Россию

Все больше жителей Финляндии хотят переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах. Об этом рассказал журналист Кости Хейсканен в беседе с RT.

В Финляндии заявили о желании местных жителей переехать в Россию
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По его словам, к нему постоянно обращаются жители Финляндии, которые жалуются на травлю из-за взглядов.

«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об "ужасной России" свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ», — сказал Хейсканен.

Журналист решил обратиться в Госдуму, чтобы узнать, как поддержать жертв травли.

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