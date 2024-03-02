На программу «Время героев» за сутки подали уже более 14 тысяч заявок

Уже более 14 тыс. заявок подали граждане России на участие в образовательной программе «Время героев». Сайт программы работает в штатном режиме, на все вопросы претенденты получают своевременные ответы. Регистрация участников продлится до 8 апреля.

«Уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тыс.», — говорится в Telegram-канале программы.

Как отметил Дмитрий Песков, к участникам программы предъявляются простые и понятные требования: быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости.