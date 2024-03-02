Тенденция потребления алкоголя в РФ за 5-10 лет показывает снижение, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с тем, добавил он, в ряде регионов зафиксированы высокие цифры потребления спиртного, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Мурашко рассказал о тенденциях на алкогольном рынке на полях проходящего с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус Всемирного фестиваля молодежи.

Министр уточнил, что за последние 10 лет темпы потребления алкоголя россиянами снизились. Вместе с тем, пояснил он, «сейчас темпы снижения остановились».

Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании озвучил важный посыл для населения — контроль собственного здоровья и уход от вредных привычек.