Путин дал старт Всемирному фестивалю молодежи

Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле "Арт. Молодость", в который на время фестиваля превратился Дворец спорта "Большой".

Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбы мира. Таким образом, ВФМ стал площадкой для создания связей между молодежью разных стран для построения справедливого будущего. Организаторы мероприятия убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален, а вместе они создают гармоничную картину.