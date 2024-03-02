Абитуриенты смогут пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании

Минобрнауки РФ совместно с заинтересованными ведомствами создаст в вузах все необходимые условия абитуриентам для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Обеспечение законных прав абитуриентов - наш безусловный приоритет. Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России , Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадут все необходимые условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании", - сказали в пресс-службе.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее заявила, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году, он будет касаться всех предметов. В Рособрнадзоре отметили готовность внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки.