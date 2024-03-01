Минюст признал иноагентом писательницу Улицкую*

Согласно сообщению ведомства, Улицкая* приняла участие в контенте, который вышел на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также выступила против СВО. В свою очередь, Хржановского* внесли в список за то, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».