Минюст признал иноагентом писательницу Улицкую*
Минюст России внес в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского*.
Согласно сообщению ведомства, Улицкая* приняла участие в контенте, который вышел на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также выступила против СВО. В свою очередь, Хржановского* внесли в список за то, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».
Помимо этого, в список иностранных агентов попали незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*, благотворительный фонд «Нужна помощь»*, а также бывший депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев*.
Ранее иностранным агентом признали российского предпринимателя Олега Тинькова*.
*внесены в список иностранных агентов Минюстом РФ.