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Минюст признал иноагентом писательницу Улицкую*

Минюст России внес в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского*.

Минюст признал иноагентом писательницу Улицкую*
© РИА Новости

Согласно сообщению ведомства, Улицкая* приняла участие в контенте, который вышел на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также выступила против СВО. В свою очередь, Хржановского* внесли в список за то, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

Помимо этого, в список иностранных агентов попали незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*, благотворительный фонд «Нужна помощь»*, а также бывший депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев*.

Ранее иностранным агентом признали российского предпринимателя Олега Тинькова*.

*внесены в список иностранных агентов Минюстом РФ.

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