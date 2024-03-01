В омской деревне ввели карантин из-за бешенства

Он отметил, что с начала года это уже восьмой случай бешенства на территории региона. В 2023 году в Омской области было зарегистрировано 30 случаев заражения бешенством, что в шесть раз больше показателей 2022 года. 15 ноября 2023 года стало известно о гибели человека от бешенства в Колосовском районе.