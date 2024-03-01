Синоптик Шувалов назвал регионы, где будут самые тёплые выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в каких регионах России предстоящие выходные обещают быть по-весеннему тёплыми.

Первыми приход весны почувствуют на крайнем юге и крайнем западе европейской части страны, поделился синоптик в беседе с URA.RU.

По его словам, 2—3 марта в Калининградской области ожидается +10…+12 °С, в Сочи +11…+13 °С, в степных районах Краснодарского края +14…+16 °С, в степных районах Крыма — до +17 °С, при этом на черноморском побережье полуострова будет прохладнее, до +12…+14 °С.

«В остальных районах России весна идёт, но скорее в виде весны-света, когда при обилии солнечного света сохраняются ночные морозы. А дневные температуры на солнце чуть-чуть превышают нулевую отметку», — добавил метеоролог.