Вещи группы Дятлова впервые показали на выставке

В музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященную 65-летию трагедии группы Дятлова «Как живые. Группа Дятлова». Об этом сообщает e1.ru.

© Газета.Ru

Экспозиция посвящена событиям 1959 года, когда на Северном Урале пропала группа туристов под руководством Евгения Дятлова. Студентов и выпускников УПИ не стало при загадочных обстоятельствах в ночь с 1 на 2 февраля в окрестностях горы Холатчахль.

В музее представлены предметы, найденные на перевале: батареи от радиостанции, музыкальные инструменты, одежда, обломки лыжных креплений и лыжной палки, плоскогубцы.

Здесь также есть оригиналы исторических документов: дневники, открытки, письма участников похода, записки и телеграммы.