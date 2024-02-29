Умер режиссер Паоло Тавиани

По данным издания, Тавиани умер в римской клинике после непродолжительной болезни. В момент смерти рядом с ним находились его жена и дети.

Напомним, что в 2018 году в возрасте 88 лет скончался брат Тавиани Витторио. Они оба были режиссерами и вместе сняли много фильмов. В частности, им принадлежат «Цезарь должен умереть», «Отец-хозяин», «Ночь святого Лоренцо». Братья Тавиани являются обладателями «Золотой пальмовой ветви», а также премий Каннского и Берлинского кинофестивалей.