Школьникам могут дать возможность пересдать ЕГЭ

Возможность пересдать один из предметов ЕГЭ у школьников может появиться уже в этом году. Об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает «Комсомольская правда».

Ранее в послании к Федеральному собранию с предложением дать выпускникам шанс пересдать один из предметов ЕГЭ выступил президент РФ Владимир Путин. Также он указывал, что такая возможность должна появиться в стране «до конца приемной кампании в университеты».

То же мнение высказала Лантратова. Она считает, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ может появиться уже в конце этого учебного года.

«Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется. Предложение президента нужно претворить в жизнь как можно скорее», — добавила депутат.