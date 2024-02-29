Жилой дом в российском городе покрылся грибами

Один из жилых домов в Ярославле покрылся грибами из-за протекающей крыши. О ситуации в российском городе сообщает телеканал «Городской».

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Дом 97а располагается на Автозаводской улице. Из-за дефектов покрытия крыши вода течет с пятого по первый этажи, в том числе затрагивая проводку. Из-за сырости в здании стоит неприятный запах плесени, растут грибы, а некоторые материалы начали гнить. Жильцы жалуются на вздутые потолки и воду под половыми покрытиями в квартирах. Некоторые собственники сняли люстры и кухонные гарнитуры из-за страха замыкания — такие случаи уже были.

Проблема обострилась с приходом оттепели. Заместитель начальника муниципальной жилищной инспекции Ярославля Сергей Шарутин заявил, что в данном случае управляющую компанию можно привлечь к административной ответственности. Однако крышу можно будет починить только в теплое время года. До тех пор жильцам советуют документировать ущерб, чтобы позже попытаться добиться компенсации.