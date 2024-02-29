Заслуженный учитель оценил идею о пересдаче ЕГЭ по одному предмету

«Думаю, этот шаг надо расценивать как существенную попытку отойти от жесткого регламента ЕГЭ и, может быть, в дальнейшем от самого экзамена. Я не раз говорил, что это нельзя делать слишком резко, радикальная отмена будет вредной, потому что многое настроено на этот экзамен», — заключил Снегуров.