Симоньян поблагодарила Путина за поручение по ЕГЭ, назвав его «начальником»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за требование разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также она назвала российского лидера «начальником».